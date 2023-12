Alan Wake 2: modalità New Game Plus in arrivo a dicembre, rivela Remedy

Lo scorso ottobre il team di sviluppo ha annunciato che il New Game Plus sarebbe arrivato dopo il lancio di Alan Wake 2, insieme a una narrativa alterata e alla difficoltà Nightmare , dunque ci aspettiamo a breve l'arrivo di un aggiornamento che includa appunto questi contenuti.

La modalità New Game Plus di Alan Wake 2 arriverà nel corso del dicembre che è appena iniziato: lo ha rivelato Remedy Entertainment, pubblicando su Twitter il post che potete vedere qui sotto.

Un survival horror da premiare

Come riportato alcuni giorni fa, Alan Wake 2 si è già portato a casa il primo premio di Gioco dell'Anno nella classifica stilata da Paste Magazine, ma è probabile che il titolo riceva ulteriori premi da qui alla fine del 2023.

Si guarda senz'altro con grande attenzione ai The Game Awards 2023, dove Alan Wake 2 è fra i più nominati insieme a Baldur's Gate 3 e concorre anche qui per il premio di Game of the Year.