Alan Wake 2 si è già portato a casa il primo premio di Gioco dell'anno

Considerate che Paste Magazine non distingue i giochi per categorie e mescola tripla A e indie, esprimendo spesso delle opinioni controverse, almeno rispetto al sentire popolare. Ad esempio possiamo vedere che qui Baldur's Gate 3 compare solo in 23a posizione, mentre hanno trovato spazio titoli molto piccoli ma di grande qualità come Venba o El Paso, Elsewhere.

L'elenco

Venba tra i giochi dell'anno per Paste Magazine

Alan Wake II El Paso, Elsewhere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Thirsty Suitors Street Fighter 6 Venba Cocoon The Banished Vault Resident Evil 4 Saltsea Chronicles Armored Core VI: Fires of Rubicon Super Mario Bros. Wonder Pizza Tower Hi-Fi Rush Marvel's Spider-Man 2 Metroid Prime Remastered Dredge Final Fantasy 16 Sea of Stars A Space for the Unbound The Making of Karateka Jusant Baldur's Gate 3 Oxenfree II: Lost Signals Super Mario RPG Pikmin 4 Tchia Laika: Aged Through Blood Chants of Sennaar Goodbye Volcano High

L'elenco contiene anche una nota amara, riguardo a quelli che considerano il 2023 un grande anno per i videogiochi, che riportiamo per intero: "Non credete a nessuno di quelli che affermano che il 2023 è stato un grande anno per i videogiochi. Certo, sono usciti molti giochi grandiosi, lungo tutto lo spettro dell'industria, ma il grande fatto del 2023 è il flusso costante di licenziamenti e di chiusure di studi di sviluppo che ha lasciato senza lavoro migliaia di sviluppatori, anche quelli di compagnie che continuano a incassare miliardi di dollari. Proviamo un profondo senso di vuoto nel celebrare il lavoro svolto da questi sviluppatori e i giochi che hanno creato, sapendo che molti di loro attualmente non fanno più parte dell'industria, e una parte significativa potrebbe non tornare mai a lavorare professionalmente nel campo dei videogiochi. Inoltre, c'è anche il gran numero di giornalisti videoludici che hanno perso il lavoro quest'anno, in mezzo alla più ampia contrazione dei siti e delle posizioni lavorative nel campo dei media che ha caratterizzato il 2023. Questo non è stato un buon anno per i videogiochi; potrebbe effettivamente essere il peggiore degli ultimi 40 anni."