Destiny 2: con la Stagione dei Desideri parte la collaborazione con The Witcher

La Stagione dei Desideri di Destiny 2 è disponibile da oggi 28 novembre e porta con se una collaborazione con la serie The Witcher di CD Projekt Red, che si traduce in una serie di oggetti ispirati alle avventure di Geralt di Rivia.

Tra questi c'è un nuovo set di armature per ogni classe: il White Wolf per gli Hunter, l'Hexer per i Warlock e la Kaer Morhen per i Titan. Ogni set è stato realizzato per riflettere la fonte d'ispirazione originale.