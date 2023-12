I migliori giochi esclusivi su Xbox Series X|S (e PC) di questa generazione, al 2023

Siamo ormai alla fine del 2023 ed è tempo di bilanci, che si tratti dei 12 mesi in questione o di intervalli di tempo più ampi, il rito di passaggio al nuovo anno è sempre scandito da una serie di articoli che cercano di fare un punto della situazione, quasi a cercare di organizzare le esperienze in modo da poterle riconoscere e ricordare. Ma al di là delle questioni esistenziali, una selezione sui migliori giochi ha anche una funzione pratica in questo periodo: in mezzo a sconti e acquisti pre-natalizi è probabile che qualcuno si ritrovi in possesso di una nuova console di cui sa ancora poco, e fissare quantomeno alcuni punti fermi può essere utile per tracciare una prima direzione nel percorso di scoperta della piattaforma. Come abbiamo fatto con i migliori giochi per PS5, dunque, proviamo a fare una selezione dei migliori giochi che potete trovare solo su Xbox Series X|S, ovvero esclusive console, per iniziare a scoprire le macchine da gioco Microsoft. Anche in questo caso c'è da fare qualche precisazione: abbiamo adottato degli stretti criteri di selezione per evitare di rendere l'elenco troppo dispersivo. I titoli in questione sono ovviamente disponibili anche su PC ma non su altre console, inoltre si è cercato di dare maggiore spazio ai giochi che sono usciti nella generazione attuale o hanno ricevuto consistenti aggiornamenti di recente.

Starfield - Xbox Series X|S e PC Un pianeta di Starfield Abbiamo capito che può non andare a genio a tutti, ma a noi Starfield è piaciuto, e non poco. Nonostante si possa considerare uno dei giochi più controversi del 2023 e non solo, resta una meravigliosa epopea spaziale che merita di essere giocata da chiunque possegga un'Xbox di nuova generazione. Il sogno di Todd Howard e compagni risente un po' di uno sviluppo estremamente lungo ed elaborato, può risultare macchinoso e frammentato, ma ha dei momenti sublimi di esplorazione e scoperta. Come sempre accade con i giochi Bethesda, le sue meccaniche fanno presto a incastrarci e passare decine di ore nei vari sistemi è davvero un attimo, cosa che già rappresenta una notevole vittoria per un RPG. Entrare in Constellation e prendere parte al grande viaggio tra i sistemi alla ricerca delle risposte alle grandi domande esistenziali è un po' quello che ogni amante della fantascienza classica vorrebbe fare, e quando poi ci si trova di fronte a certi panorami che solo una simulazione spaziale del genere può offrire, è facile capire perché a prescindere da alcuni difetti oggettivi si voglia comunque continuare ad andare avanti, sempre più in profondità, nel campo stellare. Starfield è uno dei giochi più importanti del 2023 e indubbiamente uno dei più significativi in assoluto su Xbox Series, da giocare assolutamente.

Halo Infinite - Xbox Series X|S, Xbox One e PC Master Chief e The Weapon in una scena di Halo Infinite Anche su questo gioco ne abbiamo lette di ogni: esaltato al lancio come un ritorno in grande stile per la serie, poi infamato per le lacune dimostrate sul fronte del supporto, ha infine trovato la quadra e si conferma uno dei titoli essenziali per Xbox Series X|S. Si può stare a disquisire se sia meglio la classica campagna cinematografica a livelli o il nuovo approccio open world, ma una cosa mette d'accordo tutti: il "gunplay" di Halo Infinite, ovvero l'anima stessa del gioco, si presenta qui in forma smagliante e basta a sorreggere buona parte dell'esperienza. Chiaramente, gran parte del suo valore si misura sul multiplayer, e anche questo dopo un inizio complicato ha finalmente trovato il giusto ritmo: l'arrivo della Stagione 5 ha portato tante novità e un ritmo infine sostenuto, con aggiornamenti più regolari e cadenzati oltre a un supporto notevole da parte della Forgia, diventata uno strumento creativo dall'enorme potenziale. In mezzo al campo di battaglia, Halo Infinite dimostra come la serie sia ancora viva e vegeta, più in forma che mai.

Sea of Thieves - Xbox Series X|S, Xbox One e PC LeChuck in gran forma all'interno della Tall Tale dedicata a Monkey Island in Sea of Thieves Se c'è un team che dimostra ancora di avere un tocco magico, nella creazione di mondi ed esperienze estremamente variegate e sempre ironiche, quello è Rare, che con Sea of Thieves ha trovato il più grande successo della sua illustre carriera. Anche in questo caso, il gioco venne accolto in maniera piuttosto fredda all'epoca del lancio, ma la sua stessa natura lo rendeva difficile da valutare fin dall'inizio, visto che la simulazione piratesca è sostanzialmente un viaggio, sia come meccanica del gameplay che come costruzione stessa del prodotto. Giunti alla Stagione 10, dopo collaborazioni con Pirati dei Caraibi e Monkey Island, Sea of Thieves è ormai uno dei titoli live service più supportati e ricchi che siano ancora in circolazione. Ovviamente va goduto soprattutto in multiplayer e possibilmente con un team affiatato di amici, situazione nella quale si verifica la tempesta perfetta di divertimento e avventura: tra humour inglese e dura vita da pirati, in questo action adventure cooperativo è possibile vivere alcune delle più memorabili esperienze in multigiocatore, provare per credere.

Forza Horizon 5 - Xbox Series X|S, Xbox One e PC Il Messico è la perfetta ambientazione variegata per Forza Horizon 5 La coraggiosa idea di un gioco di guida arcade open world parte da lontano, ma trova nella serie Playground Games la sua massima espressione, e in particolare in Forza Horizon 5, il capitolo più recente e avanzato. Di fatto, si tratta ancora di una delle massime espressioni di qualità grafica e potenza computazionale su Xbox Series X, almeno per quanto riguarda una resa fotorealistica delle ambientazioni, ma il bello è che tutto questo tripudio di poligoni ed effettistica è messo a servizio di un ottimo gioco. La guida è semplicemente piacevole ed esaltante e la quantità di corse, sfide, mini-game e situazioni differenti rende l'esplorazione del Messico virtuale una continua sorpresa. Sia in singolo che (soprattutto) in multiplayer, Forza Horizon 5 è uno dei titoli fondamentali di Xbox Series X|S, peraltro supportato in maniera esemplare da Playground Games attraverso DLC, espansioni, eventi ed aggiornamenti costanti per mantenerlo sempre in attività.

Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X|S e PC Con tutti gli aggiornamenti del World Tour, Microsoft Flight Simulator è ora un mondo completo A proposito di traguardi tecnologici, anche solo per il puro senso di meraviglia che scaturisce dalla sua grafica non possiamo evitare di mettere Microsoft Flight Simulator in questo elenco. Bisogna dire che non è un prodotto per tutti: fedele alla tradizione che risale agli anni '80, anche questo titolo è una simulazione di volo pura più che un videogioco standard, dunque può lasciare facilmente spaesato chi si aspetta un gameplay più afferente alle abitudini su console, ma anche solo dare un'occhiata al mondo "vero" attraverso le carlinghe degli aerei è un motivo valido per provare questo titolo di Asobo e Microsoft. Si tratta in pratica della realizzazione di un sogno per gli appassionati di simulazioni di volo: Microsoft Flight Simulator consente di sorvolare tutto il mondo, con una riproduzione accurata di qualsiasi parte del globo grazie alla particolare tecnologia utilizzata, che mischia dati satellitari, scansioni in fotogrammetria ed elaborazione 3D manuale. Il risultato è uno dei titoli più impressionanti visti finora sul mercato videoludico.

Hi-Fi Rush - Xbox Series X|S e PC Azione d'altri tempi e tanto ritmo sono gli ingredienti di Hi-Fi RUSH Chi cerca un'esperienza più classicamente radicata nelle tradizioni console deve assolutamente lanciarsi in Hi-Fi Rush, un fantastico esperimento di Tango GameWorks che punta a mischiare il rhythm game con il picchiaduro a scorrimento, riuscendoci davvero alla grande. Frutto di una commistione tra le radici nipponiche del team e l'estro del director John Johanas, il gioco riprende la tradizione più classica dell'action, ne smonta gli elementi salienti e li ricostruisce in una nuova meccanica tutta basata sul ritmo e la musica. La caratterizzazione colorata, ironica e sopra le righe incrementa il fascino di un gioco che sembra uscire dagli anni 80-90 come spirito e divertimento suscitato, ma che dimostra anche una notevole modernità in termini di gusto, regia e tecnica adottata. Hi-Fi Rush è una ventata d'aria fresca, in grado di dimostrare come le produzioni di dimensioni medie possano avere un valore determinante in un mercato dominato da titoli tripla A stantii, un po' come la rivoluzione di Chai contro la corporazione Vandelay a ritmo di musica.

Grounded - Xbox Series X|S, Xbox One e PC Feeling anni 80 e meraviglia della scoperta sono alla base di Grounded Altro prodotto derivante dai tanti progetti più o meno "minori" portati avanti all'interno degli Xbox Game Studios, Grounded è riuscito a emergere nettamente all'interno di un genere ormai saturo come quello dei survival. La cosa strana è che a svilupparlo è stata Obsidian, team da sempre conosciuto soprattutto per lo sviluppo di grandi RPG, ma che in questo caso ha voluto sperimentare qualcosa di nuovo uscendo decisamente dalla propria comfort zone. Ed è stata un'ottima mossa, indubbiamente: non solo Grounded ha solide basi in termini di gameplay e costruzione della sfida e della progressione, con un bilanciamento notevole e una quantità di sistemi concatenati che rendono l'avanzamento sempre interessante, ma la sua caratterizzazione è forse il maggiore punto di forza. Trovarsi nei panni di ragazzi miniaturizzati alle prese con le mille minacce di un giardino diventato improvvisamente macroscopico è una sorta di sogno (o incubo) che sembra derivare direttamente dall'immaginazione di un bambino degli anni 80, immaginario che peraltro viene riprodotto perfettamente nel gioco. In singolo o in multiplayer cooperativo, Grounded è un'esperienza da non perdere.

Gears 5 - Xbox Series X|S, Xbox One e PC Gears 5: Hivebusters è un tripudio di azione e grafica Gears of War è praticamente lo sparatutto in terza persona per antonomasia, e in attesa di vedere cosa bolla in pentola presso The Coalition, ormai silenziosa da tempo, possiamo sempre tornare su Gears 5, che resta ancora uno spettacolo notevole, soprattutto se si considera l'espansione Hivebusters. La serie cominciava a sentire un po' il peso degli anni con il quarto gioco, e il team ha deciso di applicare alcune evoluzioni alla formula per svecchiarla un po', pur mantenendo le caratteristiche basilari classiche. Gears 5 ha assunto allora una forma più ampia, quasi da action adventure, con fasi di esplorazione più estese all'interno di ambientazioni più simili a mappe aperte che a livelli chiusi visti in precedenza, introducendo anche nuovi sistemi di spostamento e una rielaborazione generale del ritmo di gioco e della progressione. Il risultato è davvero notevole, divenendo una sorta di nuovo inizio per la serie, di cui attendiamo eventuali sviluppi futuri. All'esperienza di base va poi aggiunto obbligatoriamente il DLC Hivebusters, un vero e proprio ottovolante d'azione, scontri, esplosioni e situazioni variegate che va ad arricchire in maniera sostanziale la campagna principale.

Pentiment - Xbox Series X|S, Xbox One e PC Pentiment mette in scena un giallo medievale con lo stile grafico dei manoscritti con miniature dell'epoca Potrebbe essere considerato un titolo di nicchia, ma Pentiment merita di essere provato perché rappresenta un caso davvero speciale, sia per la particolarità della sua meccanica che per l'ambientazione scelta. È il progetto di passione di Josh Sawyer, designer storico di Obsidian, che a detta sua è stato reso possibile proprio dall'esistenza di Xbox Game Pass, programma che consente a Microsoft di investire anche su titoli di dimensioni più piccole e di indirizzo molto peculiare. Pentiment è esattamente questo: un'avventura narrativa che ci trasporta nell'Alta Baviera del XVI secolo nei panni di Andreas Maler, un artista che si ritrova coinvolto in un misterioso intrigo tra l'Abbazia di Kiersau e i giochi di potere dell'Europa medievale. Da lì ci troviamo a seguire un percorso lungo 25 anni che ci porta a visitare vari luoghi, conoscere molte persone particolari e prendere decisioni che influiscono sul corso degli eventi. È un gioco lento e riflessivo, tutto incentrato sulla sua scrittura di straordinaria qualità e su una rigorosa ricostruzione storica di ambienti, costumi ed eventi tipici dell'epoca. Si capisce bene come sia qualcosa di decisamente diverso dal tipico prodotto dell'industria videoludica tripla A e più vicino a certe sperimentazioni indie, ma chiunque sia interessato a una buona storia dovrebbe davvero tenerlo in considerazione.