Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità che arriveranno a breve su Android

Migliorare l'ecosistema

WearOS aggiungerà diverse opzioni per la gestione della domotica con Google Home

Cominciamo con le nuove animazioni di Emoji Kitchen su Android, un'elegante integrazione che consente agli utenti di creare combinazioni più sofisticate di adesivi.

Nel contesto di Gboard, nuove combinazioni di sticker saranno presto accessibili, semplificando la condivisione diretta attraverso la tastiera Google e arricchendo l'esperienza di comunicazione visiva degli utenti.

Per quanto riguarda Google TV, è stato introdotto un significativo ampliamento dell'offerta con l'aggiunta di 10 nuovi canali gratuiti, portandone il totale a oltre 100.

Va detto che la varietà dell'offerta potrebbe essere soggetta a restrizioni geografiche.

Wear OS, invece, vede un potenziamento delle capacità di gestione coordinata dagli smartwatch.

Tra le nuove funzionalità, in Google Home, spicca il controllo avanzato dei dispositivi di casa intelligente, consentendo di gestire, ad esempio, aspirapolvere e gruppi di luci direttamente da un dispositivo.

Inoltre, l'introduzione dello stato di "Home" o "Away" sulla piattaforma, offre un modo intuitivo per controllare gli ambienti domestici in base a se ci si trova o meno in casa, e di conseguenza andare ad attivare determinate Routine.

L'Assistente Google su WearOS ora riceverà input tramite comandi vocali diretti.

Infine, la nuova modalità di "Assistant At a Glance" su quadrante garantirà la massima personalizzazione consentendo inoltre agli utenti di visualizzare informazioni cruciali, come biglietti aerei e avvisi meteorologici in modo rapido ed efficace.

Sul versante protezione, Google ha introdotto un significativo miglioramento in materia di sicurezza consentendo di impostare un codice PIN personalizzato per le chiavi di sicurezza FIDO2 utilizzate su siti web o app che richiedono la verifica dell'utente.