Sharkmob, un nuovo gioco ai The Game Awards 2023 dal team di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Sharkmob, il team di sviluppo autore del multiplayer competitivo Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, presenterà ai The Game Awards 2023 il suo nuovo gioco, realizzato in collaborazione con Level Infinite.

Ad annunciare la notizia è stato proprio il profilo ufficiale dello show condotto da Geoff Keighley, che come sapete potremo seguire in diretta nella notte fra il 7 e l'8 dicembre, a partire dalle 1.30 italiane.

Il teaser del progetto, che potete vedere qui sotto, parte da un indizio specifico ("sta arrivando una tempesta") e mostra appunto alcune sequenze notturne in cui il cielo viene lacerato dai fulmini, ma senza fornire ulteriori dettagli.