Fortnite, trailer della nuova stagione rivelato da un leak di PlayStation Svezia

Il trailer della nuova stagione di Fortnite è stato rivelato in anticipo da un leak di PlayStation Svezia, che ha pubblicato il video anzitempo sul proprio profilo Instagram. Verrà rimosso a breve? Oppure Epic Games farà buon viso a cattivo gioco?

Come si può vedere nel video, sono stati confermati i vari rumor che circolavano negli ultimi giorni, a partire dalla presenza di Solid Snake e Peter Griffin, ma non solo: le novità di questa stagione sembrano numerose.

Si va infatti dalle modalità extra agli accessori per le armi, dai rampini agli oggetti speciali, passando come detto per i personaggi frutto di collaborazioni estemporanee e per alcuni elementi del gameplay, come i movimenti in-game che sono stati migliorati.