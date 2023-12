Fortnite: Capitolo 5 Stagione 1, Solid Snake e Peter Griffin compaiono in un'immagine trapelata

Nella foto, evidentemente scattata "off screen", possiamo vedere un totale di 8 skin , che verosimilmente comporranno varie ricompense del battle pass della Stagione 1 di Fortnite: Capitolo 5, in attesa degli annunci ufficiali al riguardo.

L'immagine è stata riportata da ShiinaBR su X, account sempre molto attivo per quanto riguarda anticipazioni e indizi sul futuro di Fortnite, e sembrerebbe essere autentica e tratta dal Microsoft Store , dunque possiamo davvero aspettarci l'arrivo di due personaggi così iconici e così disparati insieme in una nuova stagione del gioco Epic Games.

Da una fonte che sembra essere attendibile, trattandosi a quanto pare del Microsoft Store, non nuovo a leak di questo tipo, giunge quella che sembra essere una prima immagine di Fortnite: Capitolo 5 Stagione 1 , dalla quale vediamo comparire Solid Snake e Peter Griffin , per un cross-over veramente folle.

Un'immagine dal Microsoft Store?

Tra i vari personaggi originali tipici del gioco Epic Games, quelli che emergono come protagonisti di cross-over sono Solid Snake e Peter Griffin, destinati a rappresentare probabilmente le ricompense più ambite per la stagione in questione.



Snake si presenta nella sua tipica tenuta da infiltrazione, vista in Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty in particolare, mentre Peter Griffin è dotato di un elegante completo per occasioni speciali, a quanto pare.

Fortnite x Family Guy, in effetti, è un cross-over di cui si è parlato a lungo nelle voci di corridoio sul gioco, che finalmente sembra essere in dirittura d'arrivo. Per saperne di più non resta che aspettare il lancio di Fortnite: Capitolo 5, ormai prossimo.

Nel corso del fine settimana si terrà infatti il grande evento Big Bang che porrà fine a Fortnite: Capitolo 4 con un grande show che coinvolgerà anche Eminem, al termine del quale si darà il via a Fortnite: Capitolo 5 Stagione 1, dunque restate sintonizzati perché il lancio di questo è previsto per questa domenica 3 dicembre 2023.