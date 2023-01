Fortnite x Family Guy, i Griffin arriveranno nel battle royale per un rumor

Fortnite x Family Guy potrebbe presto diventare realtà: stando a un rumor, esiste la concreta possibilità che i Griffin facciano il proprio esordio nel battle royale di Epic Games nell'ormai classica forma di skin, accessori ed effetti fumettosi che riprendano le atmosfere del cartone animato.

Si era parlato esattamente un anno fa di come Peter Griffin potesse comparire come skin in Fortnite, e le voci sono state rilanciate dal fatto che quegli specifici riferimenti sono gli ultimi rimasti irrealizzati da un leak che ne rivelava anche altri.

Il riferimento è a uno streaming dedicato all'Unreal Engine 5 che includeva una serie di codici identificativi per proprietà intellettuali come DOOM, Indiana Jones, Obi-Wan Kenobi e Darth Vader: tutte sfruttate effettivamente per realizzare crossover con Fortnite, a parte Family Guy.

La stessa fonte parla peraltro di un nuovo evento musicale all'interno del battle royale di Epic Games, in questo caso con protagonista il rapper australiano KiD Laroi, ma non solo: il concerto dovrebbe svolgersi fra il 24 e il 25 gennaio.