Vengeful Guardian: Moonrider, trailer di lancio per l'action platform in stile retrò

Vengeful Guardian: Moonrider è disponibile da un paio di giorni su PC, PlayStation e Nintendo Switch, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio, che in questo caso illustra le peculiarità dell'action platform in stile retrò sviluppato da joymasher.

Nella recensione di Vengeful Guardian: Moonrider abbiamo sottolineato appunto le qualità e le atmosfere di un'opera che si rifà al classico Shinobi, con tutto il suo carico di spigoli e ingenuità che tuttavia risultano ancora affascinanti per i nostalgici.

"Vengeful Guardian: Moonrider è il frutto più maturo di uno studio di sviluppo che non smette di stupire per la capacità che ha di guardare ai videogiochi classici, individuandone i punti di forza così da replicarli in modo perfetto, pur rimaneggiandoli per ottenere un risultato ogni volta unico", ha scritto il nostro Simone Tagliaferri.

"Il paradosso è che proprio il suo più grande punto di forza è la sua maggiore debolezza, perché Vengeful Guardian: Moonrider sembra disinteressato a parlare a un pubblico moderno, mirando esclusivamente a coloro che sono in grado di comprendere e apprezzare le sue numerose fonti. Bello e scontroso allo stesso tempo, quasi spietato nel suo non voler scendere a compromessi."