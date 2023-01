Rainbow Six: Siege x WWE, trailer dell'improbabile collaborazione

Rainbow Six: Siege è protagonista di una collaborazione con la WWE, come illustra il trailer che trovate qui sotto. Sì, avete capito bene: i lottatori della federazione di wrestling faranno la propria comparsa nelle mappe del gioco Ubisoft.

Capace lo scorso anno di far segnare la bellezza di 80 milioni di giocatori, Rainbow Six: Siege se l'è inventate finora praticamente tutte per tenere vivo l'interesse degli utenti, ma un crossover con i vari Undertaker e Becky Lynch francamente era l'ultima cosa che ci aspettavamo.

Nello specifico, il Phenom verrà "interpretato" da Blackbeard, mentre The Man sarà disponibile come una skin di Thorn. In entrambi i casi parliamo di pacchetti che includono anche tutta una serie di oggetti in-game extra, come da tradizione.

Restando dalle parti della casa francese, come saprete Ubisoft ha cancellato tre giochi non annunciati e rinviato Skull and Bones ancora una volta: il momento non è idilliaco per l'azienda, che si spera possa recuperare anche grazie al brand di Rainbow Six.