Kirby e la Terra Perduta protagonista di un panel alla GDC 2023

Kirby e la Terra Perduta sarà protagonista di uno speciale panel alla GDC 2023 in cui Shinya Kumazaki e Tatsuya Kamiyama, due dei più importanti director della serie, discuteranno di come hanno portato il personaggio Nintendo nella terza dimensione.

Ricorderete che il passaggio a platform 3D per Kirby e la Terra Perduta era molto temuto dagli autori, che tuttavia hanno raccolto la difficile sfida e hanno portato a casa un risultato notevole, riconosciuto tanto dalla critica quanto dal pubblico.

Kumazaki e Kamiyama parleranno nel panel di come hanno gestito la complicata transizione, delle nuove feature introdotte per questo episodio ma anche di cosa potremo aspettarci dall'imminente Kirby's Return to Dreamland Deluxe, una riedizione migliorata e arricchita dell'originale per Wii.

Non conosciamo ancora la data e l'orario esatti del panel, che tuttavia si svolgerà nell'ambito della GDC 2023, in quel di San Francisco: le date dell'evento sono dal 20 al 24 febbraio e la partecipazione di Nintendo non è cosa di tutti i giorni, il che rende questo appuntamento davvero interessante.

