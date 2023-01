Warcraft 3 Reforged: la patch 1.35 aggiunge le attese campagne custom

Blizzard porta avanti il supporto ufficiale per Warcraft 3 Reforged e nei prossimi giorni pubblicherà la patch 1.35, destinata ad apportare varie migliorie al gioco e aggiungere anche le campagne custom, ovvero una caratteristica che gli utenti stanno aspettando praticamente dal lancio del gioco, avvenuto tre anni fa.

La riedizione dello storico strategico Blizzard non è stata accolta proprio con grande favore da parte del pubblico, nonostante si trattasse di un progetto sulla carta davvero molto interessante e atteso. Varie mancanze e incongruenze di Warcraft 3 Reforged hanno portato a una ricezione alquanto critica da parte anche dell'utenza più appassionata e l'aggiunta tardiva di varie caratteristiche non ha migliorato più di tanto la situazione.

In ogni caso, la patch 1.35 in arrivo il 19 gennaio 2023 renderà comunque il gioco decisamente più ricco e interessante, soprattutto per l'inserimento delle campagne custom ma anche una serie di altri aggiornamenti che vanno a toccare il pool delle mappe, aggiustamenti alle classifiche online, all'avanzamento della stagione e grosse modifiche al bilanciamento.

L'inserimento delle campagne custom è probabilmente l'aggiunta maggiore, perché consente una personalizzazione molto profonda dell'esperienza di gioco, con l'aggiunta di nuove storie ed elementi totalmente costruiti dagli utenti, ampliando in maniera sensibile i contenuti e la varietà di situazioni all'interno di Warcraft 3 Reforged, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione.