Kirby e la Terra Perduta: il passaggio a platform 3D era molto temuto dagli autori

Kirby e la Terra Perduta è stato discusso dagli sviluppatori in un'intervista pubblicata sulla rivista Nintendo Dream, dalla quale è emerso che la trasformazione in platform 3D pieno era molto temuta dagli autori, che la consideravano un passaggio enorme e rischioso per la serie.

La questione è stata affrontata dal director Shinya Kumazaki e dal designer Yuki Endo, che hanno spiegato come l'introduzione della nuova struttura abbia messo molto sotto pressione il team HAL Laboratory, che temeva di non riuscire ad affrontare questa sfida nel migliore dei modi.

"C'era sicuramente una grande pressione sul fatto di poter sbagliare a intraprendere la nuova strada. C'era la sensazione che, se il gioco fosse stato un fallimento, sarebbe passato molto tempo prima di poterci dedicare a un altro titolo in 3D con HAL Laboratory", ha spiegato Kamiyama, che si è detto poi molto soddisfatto dei risultati raggiunti.

In effetti, Kirby e la Terra Perduta è stato accolto in generale come un bel gioco e le sue innovazioni sono state considerate ottime, come risultato dalle recensioni internazionali e anche dalla nostra recensione del gioco.

"Quando abbiamo iniziato lo sviluppo, c'erano molti dubbi nella compagnia, sulla capacità effettiva del team di trasformare la struttura di Kirby in un platform 3D, con molte voci che ci spingevano a tornare sull'impostazione classica in 2D", ha riferito Endo, tuttavia Kumazaki e Kamiyama in particolare hanno spinto con decisione verso la nuova direzione, e quando sono emersi i primi modelli in 3D ed elementi giocabili è progressivamente salita la convinzione che potesse essere l'idea migliore.