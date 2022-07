Netflix, agosto 2022: nuovi film e serie TV in arrivo nel catalogo

Arriviamo nel vivo dell'estate ma questo non ferma il catalogo di Netflix, che propone diverse novità tra nuovi film e serie TV anche per questo agosto 2022, come ogni mese, per cui diamo un'occhiata alle nuove introduzioni dedicate agli abbonati al servizio video.

Abbiamo già visto i nuovi giochi gratis che verranno introdotti ad agosto 2022 come bonus extra per tutti gli abbonati, in un'iniziativa che evidentemente continua e progredisce in maniera interessante, mentre in questo caso torniamo alla componente più classica del servizio e vediamo i nuovi contenuti video previsti per Netflix nel mese in partenza.

Tra le novità si segnala il film Day Shift: A caccia di Vampiri, che vede protagonista lo strano duo composto da Jamie Foxx e Snoop Dogg oltre a Midsommar e vari altri, mentre tra le serie TV grande interesse è riservato all'arrivo di The Sandman e la terza stagione di Locke & Key.

Da notare che la lista non è ancora definitiva e potrebbe essere sottoposta a ulteriori aggiornamenti.

Netflix agosto 2022 - Film

Midsommar: il villaggio dei dannati - 1 agosto

Adaline: l'eterna giovinezza - 1 agosto

Man in Black 1, 2 e 3 - 1 agosto

Spider-Man 1, 2 e 3 - 1 agosto

La stagione dei matrimoni - 4 agosto

Il destino delle Tartarughe Ninja - 5 agosto

Carter - 5 agosto

Los Ladrones: l'ultima grande rapina - 10 agosto

13: Il Musical - 12 agosto

Dayshift: a caccia di vampiri - 12 agosto

Royalteen: l'erede - 17 agosto

Linee parallele - 17 agosto

Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar - 20 agosto

Me Time - Un weekend tutto per me - 26 agosto

Seoul Vive: L'ultimo inseguimento - 26 agosto

Netflix agosto 2022 - Serie TV, anime, documentari e reality