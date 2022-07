Netflix: annunciati i giochi gratis di agosto 2022 per gli abbonati

Netflix ha annunciato quali saranno i giochi gratis scaricabili dagli abbonati ad agosto 2022: Netflix Heads Up!, Immortality, Rival Pirates e Twelve Minutes. Come potete leggere, almeno due sono ben conosciuti da chi segue il mondo dei videogiochi con una certa attenzione (parliamo di Immortality e Twelve Minutes). Leggiamo la descrizione dei singoli giochi:

Netflix Heads Up!

Versione con proprietà intellettuali di Netflix del noto party game creato da Ellen DeGeneres, in cui bisogna indovinare una carta seguendo le indicazioni degli altri.

Immortality

La nuova avventura di Sam Barlow, in cui il giocatore deve ricostruire la storia di un'attrice scomparsa guardando alcuni firmati e seguendo gli indizi che contengono.

Rival Pirates

Gioco d'avventura molto leggero a tema piratesco con diverse attività da svolgere, tra le quali sparare palle di cannone, evitare trappole e cercare tesori.

Twelve Minutes

Thriller interattivo in cui ogni sessione dura 12 minuti e bisogna ricostruire gli avvenimenti operando delle scelte tra tutte le possibilità presenti. Con le voci di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe.

Netflix non ha svelato la data di disponibilità dei singoli giochi, parlando solo di agosto 2022. Di almeno uno però, possiamo ricavarla, dato che è stata annunciata per tutte le altre piattaforme. Immortality uscirà infatti il 30 agosto 2022, dopo essere stato rimandato di qualche settimana. Per gli altri staremo a vedere.