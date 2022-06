The Sandman, serie Netflix: nuovo trailer con data d'uscita

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per The Sandman, la serie TV che propone un adattamento televisivo della celebre graphic novel di Neil Gaiman, che ha ora anche una data d'uscita ufficiale: il 5 agosto 2022, sul servizio video in streaming.

Protagonista della storia è The Sandman, ovvero Morfeo, il Signore dei Sogni, interpretato nella serie TV da Tom Sturridge. In base anche a quanto è possibile vedere nel trailer, la storia riprende alcuni elementi dell'arco narrativo principale del fumetto, con Sogno che viene inizialmente imprigionato per un secolo in seguito a una sorta di evocazione e che poi, una volta liberatosi, trova il proprio regno ormai a pezzi.

Da qui parte la nuova avventura di Sandman, che dovrà cercare di ricomporre il regno distrutto attraversando varie realtà e dimensioni, entrando in contatto con uomini, divinità ed entità di varia foggia e natura e prendendo parte a vari avvenimenti fantastici. Considerando che alla guida del progetto della serie TV c'è anche lo stesso Neil Gaiman, la produzione dovrebbe essere particolarmente fedele alla graphic novel, anche se l'adattamento può essere alquanto difficile.

Affiancato da Allan Heinberg e da David S. Goyer, Gaiman ha dunque portato sullo schermo Tom Sturridge nei panni di Sandman e Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte, oltre a Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt. Nel cast anche Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifer, cosa che crea una sorta di discontinuità con l'omonima serie che era collegata in effetti all'universo di Sandman.