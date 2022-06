Offerte Amazon: Smart TV LG NanoCell da 50 pollici, 4K, HDMI 2.1 per i 120 Hz al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una smart TV LG NanoCell da 50 pollici, 4K e HDMI 2.1. Lo sconto è di 180€, ovvero del 30€. Il prezzo tipico per questa Smart TV è 599€, anche se nell'ultimo periodo è stato possibile trovarla a un prezzo superiore. Quello attuale è il miglior sconto di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La smart TV LG NanoCell propone una risoluzione massima 4K Ultra HD, con un processore 4K α7 Gen4 e supporto a Dolby Vision IQ. Dispone di due ingressi HDMI 2.1 per giocare a 4K e 120 Hz con i propri videogiochi preferiti, sfruttando il VRR e l'AMD FreeSync Premium. Supporta tecnologia Motion Pro che gestisce i movimenti rapidi per ridurre la sfocatura. Inoltre, include il telecomando puntatore per un'esperienza d'uso più comoda. È ovviamente compatibile con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 del Digitale Terrestre.

smart TV LG NanoCell

