Elden Ring: una mod trasforma il gioco in un survival

Una mod trasforma Elden Ring in un vero e proprio survival. A realizzarla è stato il modder Scott Mooney, meglio conosciuto come Grimrukh, già responsabile di Nightfall, seguito amatoriale di Dark Souls.

La mod si chiama semplicemente "Survival Mode" e aggiunge un ampio ventaglio di caratteristiche al titolo di FromSoftware, inclusi materiali per il crafting e dei modi aggiuntivi per potenziare le armi. Vengono inoltre introdotte le meccaniche di sete, fame e malattia, che costringono il giocatore a mangiare e bere per mantenere la barra della salute e ad andare alla ricerca di cure in zone specifiche a seconda della malattia contratta.

Cambiamenti anche dal punto di vista grafico. Ora la notte dell'Interregno è davvero buia e richiede necessariamente una torcia per continuare a esplorare, a meno che non si voglia finire massacrati dalle imboscate nemici. Se vi sembra davvero troppo, sappiate che la mod consente di attivare o disattivare le caratteristiche aggiunte, ossia è possibile personalizzare la partita come si vuole.

Per scaricare la mod aspettate che diventi pubblica sul sito ufficiale dei Grimrukh.