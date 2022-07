Disney Speedstorm e Mario Kart, gli sviluppatori spiegano le differenze tra i giochi

Disney Speedstorm non può che essere definito un clone di Mario Kart, come accade solitamente ai giochi di "kart racing" arrivati dopo il capostipite Nintendo, tuttavia è in grado di offrire qualcosa di alternativo e diverso, stando a quanto riferito dagli sviluppatori.

Gameloft Barcelona, che si sta occupando della creazione del nuovo racing game arcade targato Disney, ha partecipato a un'intervista pubblicata da NintendoEverything, dalla quale sono emerse alcune considerazioni interessanti anche sul confronto con l'ingombrante Mario Kart 8 Deluxe, ormai diventato uno dei best seller assoluti per Nintendo.

Tra le caratteristiche che gli sviluppatori considerano peculiari c'è la gestione dei personaggi, che a quanto pare non sono solo suddivisi in macro-classi più generiche ma cercano di essere tutti peculiari e senza particolari sovrapposizioni tra uno e l'altro.

Ci sono comunque quattro classi a cui questi appartengono come stile di "combattimento", ma per il resto si sviluppano in maniera molto particolare.

I personaggi si suddividono in Speedster, Brawler, Trickster e Defender, ognuna con caratteristiche proprie a cui si aggiungono i tratti distintivi di ogni concorrente. Anche la gestione dei boost è particolare, con alcuni power-up che sono esclusivi per la classe di appartenenza o che vengono utilizzati con risultati differenti, aggiungendo un ulteriore elemento strategico.

Non ci sono abilità speciali ma alcuni power-up sono "preinstallati" per alcune tipologie di personaggi, inoltre questi possono essere caricati per ottenere un effetto più incisivo in corsa, rispetto a un utilizzo più veloce. Un'altra caratteristica è il fatto che si tratti essenzialmente di un gioco live service, che dunque andrà incontro ad aggiornamenti e nuovi contenuti rilasciati su base più regolare e frequente.

Disney Speedstorm è stato annunciato lo scorso febbraio, si tratta di un racing arcade free-to-play con personaggi Disney e Pixar.