Giochi in uscita ad agosto 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Con quali giochi potremo cimentarci ad agosto 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch? Le uscite del mese hanno senz'altro come piatto forte l'intrigante reboot di Saints Row, che reinventa la lore della celebre serie action mettendoci nei panni di una criminale di basso rango determinata a farsi un nome fra le strade di Santo Ileso. È tuttavia particolarmente importante il debutto di Marvel's Spider-Man Remastered su PC, un'altra esclusiva PlayStation che apre le porte alla piattaforma Windows e lo fa cercando di spingere al massimo sul piano tecnico, grazie al supporto per il ray tracing, a effetti di qualità superiore e a un paio di funzionalità esclusive che potrebbero fare la differenza rispetto a quanto visto su PS5. Non mancano poi le potenziali sorprese: dall'affascinante Hard West 2 al simpatico Two Point Campus, dall'originale Cult of the Lamb alle acrobazie a base di proiettili di Rollerdrome, passando per le battaglie fra mech di SD Gundam Battle Alliance, un paio di remake, una raccolta di classici e due avventure che promettono decisamente bene: Soul Hackers 2 e IMMORTALITY.

Hard West 2 Hard West 2, una sequenza di combattimenti a turni In uscita su PC il 4 agosto Ambientato in uno scenario western diverso dal solito, ricco di inquietanti elementi sovrannaturali, Hard West 2 racconta la storia di Gin Carter e dei suoi compagni, determinati a mettere a segno il colpo della vita solo per rendersi conto che il treno che volevano assaltare è controllato in realtà da un demone. Magari è per questo che tutti lo chiamavano "treno fantasma"? La banda si ritrova così colpita da una terribile maledizione, ma se c'è un modo per tornare indietro questi abili pistoleri e combattenti lo troveranno, nell'ambito di una campagna strategica di grande spessore e complessità, in cui dovranno affrontare situazioni man mano più pericolose sfruttando al meglio le proprie abilità e l'equipaggiamento a disposizione.

Two Point Campus Two Point Campus, un corso di gastronomia gigante In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 9 agosto Dopo il successo dell'ottimo Two Point Hospital, il team di sviluppo Two Point Studios ha pensato bene di dare vita a un vero e proprio franchise che potesse esplorare diverse tematiche e situazioni. E così, dopo le stanze d'ospedale tocca a sorpresa alle università di Two Point Campus: uno scenario molto diverso rispetto a ciò che gli appassionati si aspettavano, ma allo stesso modo ricco di un potenziale finora rimasto inespresso. Stavolta dovremo infatti occuparci di gestire e sviluppare un campus universitario, andando non solo a personalizzare l'estetica e gli aspetti funzionali delle varie strutture, ma anche e soprattutto a distribuire nella maniera migliore possibile il budget a disposizione per i vari corsi, inevitabilmente strambi e peculiari. In attesa della recensione, date un'occhiata al nostro provato di Two Point Campus.

Cult of the Lamb Cult of the Lamb, un artwork ufficiale In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW l'11 agosto Capace di suscitare una genuina curiosità fin dal momento dell'annuncio, Cult of the Lamb ci mette al comando di un agnellino che stava per essere sacrificato al fine di sventare una disastrosa profezia, ma che all'ultimo momento viene posseduto da un demone malvagio e riesce dunque a mettersi in salvo. Non solo: la sua nuova condizione gli impone di creare un vero e proprio culto che faccia proseliti e determini l'estinzione di tutte le altre religioni. In che modo? Il gameplay del titolo sviluppato da Massive Monster si divide in due parti: la prima spiccatamente action, fatta di combattimenti che ricordano un po' Hades e in cui dovremo affrontare nemici sempre più forti sbloccando al contempo nuovi poteri e abilità devastanti; la seconda di tipo gestionale, che ci vedrà assegnare compiti agli adepti e far crescere gradualmente il nostro seguito. Ulteriori dettagli nel nostro provato di Cult of the Lamb.

Marvel's Spider-Man Remastered Marvel's Spider-Man Remastered, il protagonista in una posa plastica In uscita su PC il 12 agosto Lo straordinario tie-in firmato Insomniac Games debutta ad agosto anche su PC, nell'ambito di un percorso ormai decisamente consolidato per le esclusive PlayStation. Marvel's Spider-Man Remastered introduce una serie di sostanziali miglioramenti rispetto all'originale per PS4 del 2018, fra cui risoluzione e frame rate aumentati, nonché un'effettistica più sofisticata che include anche il ray tracing e... un nuovo volto per Peter Parker, pare per esigenze tecniche. La nuova versione si spinge ancora oltre, inserendo preset qualitativi superiori rispetto a PS5 per quanto concerne le regolazioni grafiche, supportando la tecnologia NVIDIA DLSS per il miglioramento delle prestazioni e il widescreen laddove presente. Il gioco è inoltre pienamente compatibile con il controller DualSense e le sue peculiarità, che potremo dunque sfruttare anche sulla piattaforma Windows. Tutti aspetti che puntano a un'esperienza visivamente straordinaria, ma non dimentichiamoci della sostanza. Come abbiamo scritto nella recensione di Marvel's Spider-Man, infatti, ci troviamo di fronte a una trasposizione appassionata e spettacolare, che porta sullo schermo uno Spider-Man convincente e una storia in cui trovano posto tantissime situazioni differenti e villain tradizionali.

Rollerdrome Rollerdrome, uno scontro a fuoco acrobatico In uscita su PC, PS5 e PS4 il 16 agosto Rollerdrome è il nuovo titolo di Roll7, gli autori di OlliOlli e Not a Hero, e non a caso miscela meccanismi e soluzioni utilizzati con successo dal team inglese nel corso degli anni per dar vita a un'esperienza sparatutto arcade decisamente diversa dal solito, una sorta di Laser League a base single player con grafica in cel shading e una quantità spropositata di acrobazie aeree. Forte di un'estetica quasi da cartone animato anni '70, il gioco ci catapulta all'interno di arene che dovremo ripulire degli avversari mentre ci spingiamo a gran velocità da una rampa all'altra, armati fino ai denti e dotati della capacità di rallentare il tempo per dar vita a sensazionali bullet time in cui uccidiamo con stile i nostri nemici: abbiamo parlato di questo e altro nel provato di Rollerdrome.

Saints Row Saints Row, un momento acrobatico per The Boss In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 23 agosto La celebre serie action a base open world di Volition torna con un reboot che riscrive storia, personaggi e ambientazioni, coinvolgendoci nella frenetica avventura di una giovane criminale di strada determinata a diventare il boss di Santo Ileso e a dominare la città insieme alla sua gang. I Saints non ci sono ancora, insomma, ma è quello il futuro che abbiamo immaginato e che dovremo impegnarci a realizzare. Se l'incipit vi ispira un approccio più crudo e realistico, vi sbagliate: fin dalle prime battute il nuovo Saints Row si rivela caciarone e casinista, mentre passiamo da un inseguimento all'altro, da un combattimento all'altro e facciamo esplodere un intero quartiere per portare a termine l'ennesimo incarico sulla strada della gloria. Ulteriori dettagli nel nostro provato di Saints Row.

SD Gundam Battle Alliance SD Gundam Battle Alliance, l'RX-78 ha appena eliminato un avversario In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 25 agosto Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a un ritorno in grande stile (e spesso a debutti assoluti) per quanto concerne le produzioni legate a Mobile Suit Gundam nel mercato occidentale, e da questo punto di vista SD Gundam Battle Alliance non rappresenta che l'ultimo progetto di Bandai Namco dedicato alla serie Sunrise e alle sue tantissime declinazioni. Ambientato in un universo alternativo in cui la storia cambia in maniera inaspettata ed è soggetta a continue variazioni, dette "anomalie", questo accattivante action RPG con i personaggi in stile super deformed ci metterà al comando di una squadra composta da tre mobile suit completamente personalizzabili: saranno sufficienti per far luce sul mistero che domina il mondo?

Pac-Man World: Re-PAC Pac-Man World: Re-PAC, una delle tante fasi platform del gioco In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 26 agosto Remake del platform pubblicato nel lontano 1999 su PlayStation, Pac-Man World: Re-PAC ci mette nuovamente al comando dell'iconico personaggio Namco, nella sua versione umanoide, coinvolgendoci in un'avventura in cui dovremo salvare la nostra famiglia e i nostri amici, rapiti dai soliti spettri e condotti sulla temibile Isola Fantasma. Si tratta di un luogo pieno d'insidie, enigmi e avversari da combattere, utilizzando le abilità di Pac-Man e cimentandoci con meccaniche rivisitate, che includono sequenze bidimensionali ma anche parecchie variazioni sul tema e un comparto tecnico ricreato da zero, fedele ai più recenti design dei personaggi e in grado di girare fino a 4K e 60 fps sulle console di nuova generazione.

Soul Hackers 2 Soul Hackers 2, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 26 agosto Nuovo capitolo di una serie jRPG nata alla fine degli anni '90 come spin-off di Shin Megami Tensei, Soul Hackers 2 combina sotto molti aspetti i punti di forza dei franchise di punta di Atlus per consegnarci un'esperienza brillante, ricca di personaggi carismatici e dotata di un comparto narrativo maturo, che utilizza in questo caso un'ambientazione futuristica mentre una grave minaccia incombe sull'umanità. Le due protagoniste dell'avventura, Ringu e Figue, vengono mandate sulla Terra da un'entità conosciuta come Aion, ma si trovano di fronte a una situazione già compromessa, con due fazioni in lotta e diversi personaggi morti. Decidono dunque di riportarli in vita e di creare una squadra che possa scoprire l'origine del male che potrebbe distruggere il mondo: una missione tutt'altro che semplice, come abbiamo spiegato nel nostro provato di Soul Hackers 2.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed Destroy All Humans! 2 Reprobed include anche un'inedita distruggibilità ambientale In uscita su PC, PS5 e XSX il 30 agosto Dopo il remake del primo episodio, ad agosto arriva anche Destroy All Humans! 2 - Reprobed, forte delle stesse migliorie apportate sia sul piano tecnico che del gameplay, nella fattispecie una grafica ridisegnata e alcune importanti modifiche ai controlli e all'interfaccia per fare in modo che l'esperienza risulti in linea con gli standard odierni, pur senza perdere il suo fascino originale. Abbiamo provato Destroy All Humans! 2 - Reprobed alcune settimane fa e la sensazione è stata quella di un prodotto ben rifinito, ricco di contenuti e dotato di un gameplay ancora oggi molto divertente e sopra le righe, ma al contempo caratterizzato da differenze meno marcate rispetto al remake del capitolo d'esordio: vedremo cosa ci dirà la versione finale.

IMMORTALITY IMMORTALITY, la protagonista in una delle sue interpretazioni In uscita su PC e XSX il 30 agosto Il nuovo progetto di Sam Barlow, creatore dell'originale Her Story, IMMORTALITY si presenta come una raccolta di film interattivi che include tre differenti pellicole, tutte con la stessa protagonista: Marissa Marcel. Quando l'attrice scompare misteriosamente, le opere in questione diventano l'unico indizio per capire cosa possa esserle successo, ed è per questo che dovremo visionarle alla ricerca di spunti e indicazioni. Dall'adattamento del romanzo gotico "Ambrosio" del 1968, in cui Marissa interpretava il ruolo di Matilda, al thriller "Minsky" del 1970, scritto dal regista pensando proprio all'attrice, passando infine per il più recente "Two of Everything" del 1999, che racconta le intricate vicende di una popstar famosa e della sua controfigura: tre film, una verità. Riusciremo a scoprirla?