Destroy All Humans! 2 Reprobed, il provato del secondo remake della storica serie THQ Nordic

L'effetto nostalgia è incalcolabile. Un qualcosa che nasce e cresce dentro di noi e che, sulla base delle esperienze e del contesto, fa battere il cuore a partire dai ricordi. THQ Nordic è un publisher consapevole e proprio su quella consapevolezza ha giocato per recuperare nel tempo tante delle IP lasciate per strada. Tra queste non si può dimenticare Destroy All Humans!, una serie che nella seconda metà degli anni duemila ha catalizzato l'attenzione e il divertimento di milioni di giocatori. A due anni dall'uscita del remake del primo capitolo, che abbiamo recensito per voi, THQ Nordic è in procinto di portare sul mercato anche il secondo capitolo della serie, tanto apprezzato al tempo dagli appassionati. Abbiamo avuto l'occasione di provarlo in anteprima Destroy All Humans! 2 Reprobed e siamo pronti a dirvi tutto quel che ne pensiamo!

Dieci anni e un clone dopo Destroy All Humans! 2 Reprobed - la distruzione è sempre al primo posto tra le priorità Destroy All Humans! 2 rappresenta un sequel diretto del primo capitolo. L'invasione perpetrata da noi stessi ai danni della razza umana ha permesso ai Furon di continuare a fare il bello e il cattivo tempo. Crypto 137, il protagonista con cui abbiamo seminato terrore e morte è però deceduto. Al suo posto Crypto 138, versione aggiornata e provvista di "pacco" ha speso gli ultimi dieci anni a impersonare il presidente americano tra festini e dichiarazioni di dubbio gusto. Il KGB ha scoperto la verità e infiltrato diversi agenti negli Stato Uniti per mettere fine all'invasione aliena. Crypto 138, ennesima iterazione clonata del nostro alter ego Furon è quindi pronto a riprendere in mano le redini della distruzione e noi con lui. Le difficoltà non mancano, la Russia è riuscita a distruggere la nave madre e il nostro mentore si è salvato per miracolo, scaricando tutta la propria mente sottoforma di dati così da non morire nella distruzione della nave. È (di nuovo) tempo di distruggere tutti gli umani! Con queste premesse ancor più folli che in passato ha inizio il secondo capitolo della saga: più grande, più rifinito e più folle al tempo della sua uscita originale e che qui recupera tutti i passi avanti del remake e ci mette di fronte alla totale follia dei suoi sviluppatori.

Tutto nuovo, ma meno nuovo che in passato Destroy All Humans! 2 Reprobed - le fasi nel disco volante sono sempre leggere e divertenti È evidente che sia ancora troppo presto per dare un giudizio finale sul gioco. Mancano ancora una manciata di mesi all'uscita appena annunciata per agosto e abbiamo avuto modo di provare solo le prime due aree di gioco. Quel che appare subito evidente è che, la volontà di THQ Nordic di cavalcare l'onda del rinnovato successo, ha generato un titolo anche questa volta più grande e più completo, seppur meno rivoluzionario di quanto non fosse stato il secondo gioco della serie a suo tempo. Tutto quel che abbiamo imparato ad apprezzare due anni fa è ancora lì, funzionale e divertente esattamente allo stesso modo, dandoci modo di giocare uno action shooter in terza persona dall'incredibile tasso di esagerazione, inversamente proporzionale alla scarsa richiesta di materia grigia. Prendere il controllo di Crypto significa uccidere, distruggere, camuffarsi e chi più ne ha più ne metta, senza la minima sensazione di prendersi davvero sul serio. L'essenza stessa della serie originale, per farla breve. Con l'andare avanti della campagna si sbloccano nuovi strumenti di morte, zone, incarichi principali e secondari (che qui diventano vere e proprio questo, piuttosto che piccoli minigiochi) e si porta avanti una storia folle, ma che sa toccare con un pizzico di satira alcune delle contraddizioni della nostra società. Ovviamente non mancano le sezioni a bordo del disco volante, anche qui esattamente identiche a come le avevamo riconosciute nel remake di due anni fa. È probabilmente proprio questo l'aspetto più ambivalente di Destroy All Humans! 2 Reprobed. Sembra davvero di trovarsi di fronte a un'espansione del primo titolo, molto più di quanto non fosse successo con i due giochi originali. Da questo punto di vista sta quindi a voi decidere se siete ancora alla ricerca della stessa esperienza, o se avreste preferito delle differenze più marcate.

Multiplayer Come già detto e ripetuto ci troviamo di fronte alla reiterazione quasi pedissequa di quanto già visto. Allo stesso tempo però, riprendendo anche dalle differenze degli originali, Destroy All Humans! 2 Reprobed aggiunge al gioco la componente multiplayer. Si tratta della possibilità di giocare le mappe in compagnia di un altro clone Crypto così da completare piccoli minigiochi e gironzolare diffondendo il panico. Anche qui attendiamo di avere modo di testare meglio la componente grazie al codice review finale, ma è indubbio che il divertimento e la distruzione vengano raddoppiate.

Destroy All Humans! 2 Reprobed è in procinto di arrivare sul mercato a regalare la solita dose di follia e divertimento. Il poco tempo che abbiamo avuto modo di passare sul codice preview ci ha permesso di renderci conto delle potenzialità di un progetto più grande, più imponente e più completo del precedente, esattamente come accaduto più di quindi anni fa con gli originali. Ce ne torniamo nei panni umani con la curiosità di provare a fondo il codice finale e scoprire se, THQ Nordic, potrebbe decidere di andare avanti lavorando su un progetto completamente nuovo dedicati ai nostri alieni preferiti.