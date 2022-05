Cina: il mercato console supera i $2,1 miliardi di ricavi ma l'80% proviene da canali non ufficiali

Il mercato console in Cina ha raggiunto quota 2,16 miliardi di dollari di ricavi nel 2021, stando a un report redatto da Niko Partner. Si registra dunque una sostanziale crescita su base annuale, ma un dato piuttosto interessante è che l'80% del giro d'affari proviene dal mercato grigio, ovvero canali di distribuzione non ufficiali e non autorizzati.

Stando al report, i ricavi del mercato console in Cina sono aumentati del 17% su base annuale, con il numero di giocatori console che ha raggiunto i 15,9 milioni nel 2021. Niko Partner non si aspetta che il tasso di crescita rimarrà così alto anche negli anni avvenire, ma nondimeno prevede comunque che entro il 2026 raggiungerà quota 2,53 miliardi di dollari in ricavi e 27 milioni di giocatori.

Nintendo Switch è la console più venduta, seguita da PS5 e Xbox Series X|S, la cui domanda è molto alta e in generale le due console ammiraglie di Sony e Microsoft stanno superando le performance di PS4 e Xbox One nello stesso periodo.

Come accennato in apertura, il 79,6% della spesa totale del mercato console in Cina avviene tramite canali non ufficiali, il cosiddetto mercato grigio. Ciò è dovuto principalmente all'importazione di giochi date le restrizioni imposte dal governo cinese che limitano e non di poco il catalogo dei titoli disponibili con licenza ufficiale.

Il report completo di Niko Partner include molti più dettagli e informazioni (parliamo di ben 103 pagine di dati) e verrà pubblicato a giugno. Volendo potrete acquistarlo a questo indirizzo, alla modica cifra di 7.500 dollari.