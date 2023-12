EA Sports FC 24 in forte sconto su Amazon Italia in versione Nintendo Switch

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare EA Sports FC 24 per Nintendo Switch, che si trova ora in promozione a un prezzo speciale con un 42% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

EA Sports FC 24 è il più recente capitolo della saga nota precedentemente come FIFA. In questa edizione, ci sono oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre e una trentina di campionati. Non manca la modalità Carriera (Allenatore e Giocatore), Club, Volta Football, Ultimate Team, Rivals e non solo. L'online supporta il cross-play.