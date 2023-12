Baldur's Gate 3 potrebbe aver venduto più di 7,5 milioni di copie

Dati ricavati

Con il lancio della patch 5, Larian ha pubblicato un aggiornamento sul blog di Baldur's Gate 3, affermando che è stato completato da più di 1,3 milion di giocatori dal momento del lancio, avvenuto il 3 agosto 2023.

L'informazione consente di fare dei rapidi calcoli, attingendo da altri dati. In particolare, guardando a quanti hanno sbloccato l'obiettivo "All's Well That Ends Well", che viene dato a chi completa il gioco, è facile ricavare dei numeri abbastanza precisi.

Su Steam hanno sbloccato l'obiettivo indicato il 17,1% dei giocatori, mentre su PS5 hanno ottenuto il trofeo relativo il 16,5% dei giocatori.

Visti i numeri dell'accesso anticipato e il tipo di gioco, Baldur's Gate 3 dovrebbe aver venduto meglio su PC che su PS5, ma un calcolo empirico ci permette di desumere che almeno il 16,8/17% dei giocatori abbiano visto uno dei finali.

Partendo dall'informazionche che questi sono 1,3 milioni, con un rapido calcolo è possibile raggiungere la cifra di 7,6-7,7 milioni di giocatori.

Da notare che sia su Steam che su PS5 la percentuale di quelli che hanno ottenuto un finale positivo è maggiore rispetto agli altri. Si parla, rispettivamente, del 19% e del 18%.

Da specificare che il tracking dei dati degli obiettivi potrebbe non essere precisissimo e che il trofeo può essere sbloccato all fine del secondo atto, il che spiegherebbe l'alta percentuale di quelli che lo hanno ottenuto.

Questo per dire che i numeri potrebbero comunque essere soggetti a oscillazioni e che le vendite potrebbero essere leggermente più basse o leggermente più alte di quelle indicate.

Detto questo, anche così è chiaro come Baldur's Gate 3 sia il più grande lancio nella storia di Larian Studios, considerando ad esempio che le vendite di Divinity: Original Sin si attestarono sui 2,5 milioni di copie, mentre il seguito ha fatto tre volte meglio.

Presto sarà annunciata la data d'uscita della versione Xbox Series X/S di Baldur's Gate 3. Ai The Game Awards, per la precisione.