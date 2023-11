Baldur's Gate 3, patch 5 disponibile: vediamo tutte le novità dell'aggiornamento

La patch 5 di Baldur's Gate 3 è ora disponibile: lo ha annunciato Larian Studios, pubblicando contestualmente un lungo post in cui vengono elencate le tante novità dell'enorme aggiornamento.

Come riportato pochi minuti fa, la patch 5 di Baldur's Gate 3 occupa 30 GB ma ne richiede 130 per l'installazione, dunque era lecito attendersi davvero un sacco di contenuti nell'update e possiamo dire che non siamo affatto rimasti delusi.

A spiccare sono i nuovi epiloghi giocabili, una fase conclusiva per la campagna ambientata nell'accampamento di High Hall sei mesi dopo gli eventi della storia principale e accessibile da tutti gli utenti caricando il gioco prima del combattimento conclusivo.

"L'epilogo è definito da voi", si legge nel post di Larian. "È il culmine di ogni scelta e conseguenza che avete fatto dall'inizio della vostra avventura, un gigantesco albero di permutazioni che porta all'opportunità di riflettere sul viaggio prima di dirvi addio."

"Per gli sceneggiatori di Larian, questo 'addio finale' ha dato vita ad alcune delle scritture più complesse del gioco fino ad ora, in quanto sfrutta la reattività di Baldur's Gate 3 per tutta l'avventura."