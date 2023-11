Still Wakes the Deep, un video diario dedicato al sonoro del gioco

Annunciato lo scorso giugno, Still Wakes the Deep ci vedrà affrontare una situazione tutt'altro che allegra a bordo di una piattaforma in mare aperto, dunque i suoni di quest'avventura risultano fondamentali ai fini della tensione e dell'atmosfera.

Still Wakes the Deep è stato mostrato con un video diario dedicato al comparto sonoro nel corso del PC Gaming Show. Nel filmato vediamo Jason Graves, a cui è stato dato il compito di realizzare questa importante componente dell'esperienza.

Un survival horror accattivante

Ambientato nel 1975, Still Wakes the Deep si presenta come un survival horror in prima persona in cui ci troveremo a esplorare lo scenario alla ricerca di presenze oscure e misteriose, mentre il resto dell'equipaggio sembra essere impazzito.

Sembra infatti che un evento abbia scatenato qualcosa a bordo della piattaforma petrolifera, e sopravvivere a questo incubo non sarà semplice, specie perché c'è qualcosa che si muove nel buio in attesa di attaccarci.