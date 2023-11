Harold Halibut, il nuovo trailer del bellissimo gioco in stop motion: sarà su Game Pass al lancio

Harold Halibut è ambientato su una navicella spaziale che è grande come un'intera città, la quale è immersa all'interno di un oceano alieno. Noi siamo Harold e dovremo esplorare questo nuovo luogo, che è stato creato con uno stile retro-futuristico. La storia parlerà di amicizia e del vero significato di "casa".

Durante il PC Gaming Show 2023 di novembre, Slow Bros. ha pubblicato un nuovo trailer di Harold Halibut, un bellissimo gioco in stop motion. Il video ci mostra varie sequenze di gioco e ci permette di farci impressionare dalla qualità grafica di questa avventura narrativa. La data di uscita prevista è per ora un generico 2024.

Il nostro provato di Harold Halibut

Harold Halibut

Come vi abbiamo spiegato nel nostro provato di Harold Halibut, "Il risultato finale è molto vicino alle produzioni animate di Wes Anderson, come Fantastic Mr. Fox e L'isola dei Cani". Si tratta di un risultato notevole, che ovviamente dovremo confermare nella versione completa.

Ricordiamo anche che Harold Halibut sarà disponibile sin dal lancio su Xbox Game Pass. Non ci sarà alcun motivo per non provare questa avventura, se siete abbonati! Sarà disponibile anche su PlayStation e PC.