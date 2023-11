Steam Link per Meta Quest 2, 3 e Pro annunciato con un trailer

Steam Link è stato annunciato per Meta Quest 2, 3 e Pro: come si vede nel trailer, si tratta di un'applicazione che consente di trasmettere i giochi dal proprio PC ai visori per la realtà virtuale di Meta.

A qualche anno dal lancio dell'app di Steam Link su iOS e Apple TV, Valve ha stretto un accordo con Meta per abilitare lo streaming anche sui dispositivi della serie Quest, consentendo così l'accesso alla sua ampia libreria VR.