Tchia arriva su Steam dopo l'esclusività Epic Games Store: ecco il mese di uscita e novità

Tchia arriverà su Steam nel marzo 2024 e porterà con sé un mucchio di nuove caratteristiche e cosmetici in un aggiornamento gratuito.

Come rivelato durante il PC Gaming Show: Most Wanted, la versione Steam di Tchia sarà lanciata con un nuovo sistema di perks per gli outfit, che aggiungerà vari poteri speciali agli oggetti equipaggiabili del gioco: resistenze ambientali, aumento della stamina e altri potenziamenti delle statistiche. Inoltre, saranno nascosti nuovi accessori cosmetici, che vi permetteranno di navigare sulle coste del Pacifico con un elegante cappello a cilindro.

Anche l'ukulele di Tchia avrà alcune novità. Verranno aggiunte altre melodie soul, tra cui una che permette di lanciare una potente scarica di energia e un'altra che ti proietta nel cielo per eseguire trucchi a mezz'aria.