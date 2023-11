Atari 50: The Anniversary Celebration, altri 12 giochi sono in arrivo con un update gratis

Atari 50: The Anniversary Celebration riceverà un aggiornamento il 5 dicembre 2023 che includerà 12 nuovi giochi Atari 2600. Si tratta solo di una prima patch tra quelle pianificate dall'editore che aggiungeranno altri titoli alla collezione.

Purtroppo per il momento non sappiamo quali giochi saranno aggiunti ad Atari 50: The Anniversary Celebration. L'editore ha condiviso tramite X un post nel quale include qualche indizio. Sappiamo però che l'elenco includerà "titoli pubblicati ufficialmente, homebrew realizzati dai giocatori e prototipi Atari un tempo perduti".

Dopo la recente acquisizione dello sviluppatore Digital Eclipse, altri aggiornamenti post-lancio per Atari 50 "amplieranno il repertorio del titolo con altri giochi, concept art e interviste aggiuntive dietro le quinte con leggende del settore".