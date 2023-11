Call of Duty Modern Warfare 3 & Warzone, il trailer della Stagione 1 svela mappe e modalità

Activision ha pubblicato il trailer di lancio della Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 3 & Warzone, che sarà disponibile dal 6 dicembre 2023. Potete vedere il filmato completo poco sotto, che ci indica quali sono i nuovi contenuti, comprese nuove mappe e modalità disponibili per tutti i giocatori.

La Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 3 & Warzone includerà queste mappe:

Grecia (6 vs 6)

Struttura di addestramento (2 vs 2)

Rio (6 vs 6)

Meat (6 vs 6)

Per quanto riguarda invece Moder Warfare Zombie, troveremo il nuovo Dark Aether Rift che ci metterà alla prova con le sue creature mostruose e di grandi dimensioni. Inoltre, potremo anche esplorare la mappa Urzikstan in Call of Duty Warzone.

Non mancheranno poi le modalità Gunfight e All or Nothing, sempre per il multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 3.