Call of Duty: Modern Warfare 3 disponibile su GeForce Now, Activision fa il suo debutto sul servizio

Activision fa il suo debutto su GeForce Now con Call of Duty: Modern Warfare 3. Si tratta di un altro passo della partnership tra NVIDIA e Microsoft. Oltre all'ultimo capitolo della serie, sono disponibili sul servizio di cloud gaming anche Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone, accessibili da Call of Duty HQ.

I giochi che si uniranno a GeForce Now a dicembre sono 65. Leggiamo quelli che saranno inclusi nel servizio questa settimana.