Xbox Game Pass, dicembre 2023: annunciati i giochi PC e console della prima metà del mese

Anche se ormai ampiamente conosciuti per via di una fuga di notizie di qualche ora fa, Microsoft ha annunciato ufficialmente i giochi in arrivo per gli abbonati a Xbox Game Pass , PC e console, nella prima metà di dicembre 2023 .

Far Cry 6 è la sorpresa del mese

I giochi della prima metà di dicembre per gli abbonati a Game Pass

Come potete vedere, nell'elenco compaiono anche i Remnant, che di loro erano stati già ufficializzati negli scorsi giorni. La sorpresa del mese è sicuramente Far Cry 6, sparatutto in prima persona open world di Ubisoft, ma ci sono anche altri titoli che faranno sicuramente piacere ai giocatori Xbox, come Rise of the Tomb Raider e Goat Simulator 3.

Insomma come sempre da giocare c'è davvero tanto e si trovano titoli per tutti i gusti. Confermata anche l'aggiunta a Game Pass Core di due giochi: Chivalry 2, che sarà disponibile a partire dal 6 dicembre, e Totally Reliable Delivery Service, che sarà anch'esso disponibile lo stesso giorno.

Game Pass Core è la fascia minima di abbonamento a Game Pass, che è andata a sostituire il vecchio abbonamento Xbox Live.