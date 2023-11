Xbox Game Pass: Remnant 1 & 2 a sorpresa ora sono disponibili per tutti gli abbonati

Non possiamo escludere che si tratti di un errore , visto che al momento l'ingresso dei due giochi nel catalogo non è stato accompagnato da nessun messaggio sui social da parte dei canali di Xbox, Gunfire Games o dell'editore Gearbox. Ciò sembrerebbe suggerire un lancio avvenuto in anticipo, magari originariamente previsto per i The Game Awards 2023 del 7 dicembre. Se così fosse, ormai la frittata è fatta e dubitiamo che Microsoft rimuoverà i due giochi dal servizio.

Solitamente il colosso di Redmon svela in anticipo i giochi che verranno aggiunti nel Game Pass in anticipo, specie quando si tratta di produzioni di un certo livello, ma pare che stavolta abbia voluto sorprendere gli abbonati con uno shadow drop.

A sorpresa, durante la notte Microsoft ha inserito Remnant: From the Ashes e Remnant 2 all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass , e dunque ora tutti gli abbonati al servizio possono giocare senza nessun costo aggiuntivo ai due sparatutto souls-like di Gunfire Games.

Una serie sparatutto dal grande carattere da giocare da soli e in compagnia di amici

Quella di Remnant è una serie sparatutto in terza persona che mescola elementi da looter shooter, soulslike, meccaniche di progressione vicine agli aRPG classici e sistemi di generazione procedurale, da giocare in solitaria o, meglio ancora, in compagnia di amici tramite la modalità cooperativa.

Il primo capitolo della serie, Remnant: From the Ashes è uscito nel 2019 ottenendo i favori di critica e pubblico. Il sequel Remnant 2 è arrivato su PC e console lo scorso luglio e, come spiegato nella nostra recensione, ha migliorato praticamente qualsiasi aspetto dell'originale, rivelandosi una delle esperienze più apprezzate dai giocatori in questo 2023 ricco di produzioni di qualità.

Insomma, l'aggiunta di entrambi giochi al catalogo non potrà che far piacere a un gran numero di abbonati a PC e Xbox Game Pass e aumentare ulteriormente l'appeal del servizio.