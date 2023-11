Elden Ring: Shadow of the Erdtree, presto la data di uscita? Avvistati tanti aggiornamenti su Steam

L'ipotesi dunque è che tali modifiche siano state fatte in vista di importanti novità relative all'attesa espansione Shadow of the Erdtree che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Il pensiero chiaramente va ai The Game Awards 2023 , una vetrina perfetta per presentare il primo trailer e possibilmente la data di uscita dell'espansione.

Sono passati ormai diversi mesi dall'annuncio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree e da allora FromSoftware non ha condiviso alcun dettaglio su questa attesa espansione. I tempi insomma potrebbero essere maturi per una nuova presentazione in pompa magna, ipotesi rafforzata anche dai numerosi aggiornamenti avvistati su SteamDB .

La data di uscita è più vicina del previsto?

Del resto in passato sono circolate delle voci di corridoio che affermavano che Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà uno dei protagonisti dell'evento condotto da Geoff Keighley e che per l'occasione verrà svelata la data di pubblicazione, che potrebbe essere fissata a inizio febbraio 2024, praticamente due anni dopo il lancio del gioco base.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni e come tale vanno prese. In ogni caso, è sicuramente un motivo in più per seguire con interesse i The Game Awards 2023 in programma per le 01:30 italiane della notte tra il 7 e l'8 dicembre.