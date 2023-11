One Piece: il cosplay di Nami di Irina Meier è il vero tesoro dei pirati

One Piece è uno dei manga e anime giapponesi di maggior successo di sempre, con la fama dell'opera del sensei di Eiichiro Oda che negli ultimi mesi è persino aumentata grazie alla trasposizione dal vivo realizzato da Netflix e di conseguenza anche le rappresentazioni della ciurma di capello di Paglia realizzate dai cosplayer di tutto il mondo. Oggi vi proponiamo quella di Irina Meier con il suo cosplay di Nami.

Nami non ha davvero di grandi presentazioni, considerando che si tratta di una dei personaggi più famosi in generale quando si parla di anime e manga. Esperta navigatrice con un debole per denaro e tesori, è una dei membri fondatori della sgangherata ciurma di Rufy e dunque una dei personaggi centrali nella maggior parte degli archi narrativi di One Piece.

Per il suo cosplay Irina Meier si è ispirata a uno degli outfit più apprezzati di Nami, composto dall'accoppiata di jeans e bikini. Un outift semplice, ma sempre di grande effetto, come possiamo vedere nello scatto qui sotto.