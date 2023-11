The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di victorialirell con il costume nero è incantevole

Presto su Netflix arriverà la prima stagione dell'anime di Four Knights of the Apocalysse, sequel di The Seven Deadly Sins ambientato 16 anni dopo l'originale che presenta un nuovo cast di protagonisti. I fan tuttavia non dimenticano facilmente l'opera originale, come ci dimostra victorialirell con il suo cosplay di Elizabeth.

Elizabeth è la protagonista femminile di The Seven Deadly Sins. Principessa del Regno di Liones, all'inizio della storia è in fuga per cercare i Sette Peccati Capitali, un ordine di ex-cavalieri ricercati per dei crimini imperdonabili, e chiedere il loro aiuto per sventare una cospirazione che minaccia il regno. Incontra così il capitano di questo gruppo, Meliodas, e insieme partono all'avventura per cercare tutti gli altri membri mettendo in moto gli eventi della storia.

Per il suo cosplay victorialirell ha deciso di rappresentare Elizabeth con il costume nero indossato dalla ragazza proprio nelle prime battute della storia. Un abbigliamento molto semplice e sicuramente molto poco regale, ma perfetto per essere indossato sotto un'armatura di metallo ingombrante come quella utilizzata dalla principessa per celare la sua identità.