One Piece: il cosplay di Nami di mingmihoo ha un fascino irresistibile

Sulla scia del grande successo riscosso dalla serie live-action di One Piece di Netflix, in questi mesi tantissimi cosplayer si stanno divertendo a impersonare i pirati della ciurma di Cappello di Paglia. Tra questi c'è anche mingmihoo, che propone un cosplay di Nami in abito viola davvero ricco di fascino.

Nami è stata una delle prime persone a unirsi alla ciurma del protagonista Rufy in qualità di navigatrice e ha come obiettivo quello di realizzare una mappa completa del mondo. In combattimento non può vantare abilità come quelle di Zoro o Sanji, ma comunque è più che in grado difendersi grazie a un bastone speciale in grado di dare vita a fenomeni atmosferici, come tempeste di fulmini che si scagliano sugli avversari.

Il cosplay di mingmihoo si basa sull'arco narrativo di Zou, durante il quale Nami indossa un vestito viola. Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, si tratta di un lavoro di ottima fattura, con il costume che appare davvero impeccabile e non mancano dettagli come il tatuaggio e il bracciale-bussola.