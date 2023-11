Fortnite x Avenged Sevenfold: la band Heavy Metal suggerisce una collaborazione a breve

La band Heavy Metal Avenged Sevenfold (o A7X se preferite) ha condiviso un post su X nel quale possiamo vedere un breve video tratto da Fortnite e la parola "presto" (soon, in originale). È in arrivo un qualche tipo di evento cross-over?

Per il momento, precisiamo, non ci sono informazioni ufficiali in merito, quindi non possiamo avere certezze sulla questione, ma pare possibile che la band stia per apparire all'interno di Fortnite in qualche formato. Il più credibile è un concerto, visto che già in passato Epic Games ha organizzato concerti digitali all'interno del gioco.