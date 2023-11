I voti di Edge #392: le recensioni vedono Alan Wake 2 a pari merito con nuovo indie

Edge ha pubblicato il numero 392 della rivista e tramite questo possiamo vedere i voti delle recensioni incluse:

Alan Wake 2 - 9

A Highland Song - 9

Last Train Home - 8

The Talos Principle 2 - 8

Thirsty Suitors - 7

WarioWare - Move It! - 7

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 7

Gubbins - 7

The Invincible - 7

Persona 5 Tactica - 6

Steamworld Build - 6

Call of Duty Modern Warzone 3 - 5

Come possiamo vedere, i voti migliori sono stati presi da Alan Wake 2 e A Highland Song, un gioco esplorativo 2D con una trama dinamica, che sarà disponibile dal 5 dicembre 2023. Vanno molto bene anche Last Train Home, uno strategico in tempo reale, e The Talos Principle 2, il puzzle game di Croteam e pubblicato da Devolver Digital.