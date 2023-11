Ark Survival Evolved: Studio Wildcard approva 120 mod per il cross-play

I dettagli sulle mod di Ark Survival Ascended

Tra questi ci sono molte delle mod più popolari attualmente tra i fan, alcune delle quali hanno già superato il milione di download nel mese successivo al lancio di Ark: Survival Ascended.

Queste includono aggiornamenti essenziali per la quality of life, come Automated Ark per eliminare alcune delle attività più banali, SuperSpyglass per un'analisi rapida e semplice dei dinosauri e delle statistiche, Utilities Plus per fornire versioni riutilizzabili di molti strumenti utili e il TG Stacking Mod che consente di impilare un inventario molto più alto per espandere la capacità di carico.

Ci sono anche tutte e sette le mod Additions Ascended, ognuna delle quali introduce un dinosauro aggiuntivo della collezione Ark Additions del gioco originale di "Garuga123". Tra questi troviamo il Brachiosauro, il Ceratosauro e l'Archelon. C'è anche la popolare mappa a tema nanico Svatalfheim di "Nekatus_Modding", un paesaggio gigante con risorse uniche (tra cui oro puro e mithril) e varianti di dinosauri alfa personalizzate.

L'elenco completo delle mod multipiattaforma approvate per Ark: Survival Ascended è disponibile qui.