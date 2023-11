Red Dead Redemption 2: nuovo record su Steam, sempre più giocatori contemporanei

Red Dead Redemption 2 è un successo e questa affermazione non dovrebbe stupire nessuno. In realtà, in parte dovrebbe perché il suo successo è veramente recente. Il gioco di Rockstar Games sta crescendo enormemente su Steam, dove ha raggiunto un nuovo picco di giocatori connessi in contemporanea quest'oggi - 25 novembre 2023 - con 73.138 utenti contemporanei. Si tratta di un record storico che batte il picco di gennaio 2023.

Questi sono i dati di SteamDB, che segnala come negli ultimi giorni il numero di utenti è aumentato in modo regolare, probabilmente anche al fatto che il gioco si trova ora in sconto sulla piattaforma di Valve.

Possiamo infatti trovare un'offerta -67% per la versione base (prezzo attuale 19.79€) e un'offerta del 70% per la versione Ultimate Edition (prezzo attuale 26.99€).