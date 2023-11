GTA 5: vendite per 190 milioni di unità, bene anche la crescita di Red Dead Redemption 2

Risultati superiori alle aspettative

Anche Red Dead Redemption 2 continua a vendere bene

Take-Two ha definito i risultati dei due giochi come superiori alle aspettative. Naturalmente c'è grande attesa per la presentazione di GTA 6, che avverrà a dicembre 2023.

Per quel che riguarda la serie western, che in totale ha venduto 81 milioni di unità, l'editore ha dichiarato che Rockstar Games è riuscita a espanderne il pubblico con la pubblicazione di Red Dead Redemption e Undead Nightmare su Nintendo Switch. Purtroppo non ha fornito dati precisi in merito alle vendite dell'edizione rimasterizzata.

Niente dati specifici nemmeno per GTA Online e il servizio in abbonamento di GTA+, nonostante si parli di una solida crescita.

Riguardo alle altre serie, quella NBA 2K a superato i 140 milioni di unità vendute, mentre quella Borderlands gli 81 milioni.