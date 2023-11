Take-Two: perdite per 543,6 milioni di dollari, ma c'è ottimismo per il lancio di GTA 6

I numeri del periodo sono comunque negativi. Si parla di un aumento delle perdite del 111,5% (l'anno precedente era di 257 milioni di dollari), con un calo dei ricavi netti del 7%, per un totale di 1,3 miliardi di dollari, e un calo delle prenotazioni nette del 4%, per 1,44 miliardi di dollari.

Take-Two ha pubblicato il suo resoconto finanziario per il secondo quarto dell'anno fiscale corrente, con perdite per 543,6 milioni di dollari. Nondimeno l'imminente lancio di GTA 6 rende il CEO Strauss Zelnick ottimista per il futuro.

I giochi Rockstar vanno meglio del previsto

GTA 5 continua a fare bene

A contribuire maggiormente ai ricavi della compagnia sono stati NBA 2K24 e 2K23, GTA Online, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Empires & Puzzles, Toon Blast, Words With Friends, Merge Dragons, Zynga Poker e, in generale, il catalogo ultra casual di Zynga.

GTA 5, GTA Online e Red Dead Redemption 2 hanno fatto risultati superiori alle attese. Considerando che i primi due hanno dieci anni sulle spalle, si tratta di un dato notevole che mostra quanto interesse ci sia per i giochi di Rockstar Games e la capacità dimostrata dallo studio di tenere alto l'interesse, come notato anche da Zelnick in una dichiarazione fatta a GamesIndustry.biz.

Zelnick ha anche sottolineato gli ottimi risultati della serie NBA 2K, che ha venduto più di 4,5 milioni di unità in più nel periodo dato, e ha notato come altri titoli di catalogo siano andati bene, come i Borderlands, i Bioshock e i Civilization. Buone anche le prospettive per Zynga, con tre giochi appena pubblicati che pare stiano facendo risultati: Power Slap, Top Troops e Match Factory.

Detto questo e, nonostante le perdite, Take-Two rimane ottimista per l'anno fiscale 2025, il prossimo, che vedrà il lancio di GTA 6 e che dovrebbe garantire ricavi enormi e costanti anche per gli anni fiscali successivi.

Del resto viste le reazioni al semplice annuncio del trailer...