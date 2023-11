Sciopero degli attori: raggiunto un accordo che li protegge 'dalla minaccia delle IA'

Il sindacato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ha messo fine allo sciopero degli attori in USA, durato 118 giorni, dopo aver raggiunto un accordo con gli studi hollywoodiani che offre protezione della minaccia delle IA.

Nei prossimi giorni saranno divulgati i termini dell'accordo, che SAG-AFTRA valuta di più di un miliardo di dollari, con aumenti di compensi "superiori alla media", e che contiene "disposizioni senza precedenti per il consenso e la compensazione che proteggeranno i membri dalla minaccia dell'IA".

L'accordo in realtà non è ancora definitivo, ma quasi. Manca solo la revisione finale, con il grosso che è ormai fatto.