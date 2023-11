Halo Infinite: il costo dell'armatura Mark V scatena polemiche ma i risultati sembrano positivi

Halo Infinite ha ricevuto infine l'agognata armatura Mark V come elemento acquistabile nel gioco ma è arrivata a un prezzo notevole, che non ha mancato di generare svariate polemiche ma che sembra anche aver avuto un certo successo , considerando i risultati ottenuti.

Le vendite sembrano andare molto bene

Nonostante queste critiche, sembra comunque che le micro-transazioni (o "macro-transazioni", in questo caso) stiano andando piuttosto bene per Halo Infinite, considerando che nelle ultime ore ha scalato quasi 50 posizioni nella classifica dei giochi più venduti.



Com'è noto, il titolo in questione è un free-to-play, dunque la sua presenza nella classifica dipende dall'acquisto di elementi cosmetici e proprio l'armatura Mark V sembra essere tra gli oggetti più acquistati in queste ore. Visto anche il notevole prezzo, l'acquisto in massa ha spinto il gioco all'interno della chart impostata per quantità di ricavi, dimostrando come l'iniziativa del team sia stata piuttosto oculata, in termini di ritorni economici.

In generale, come fa notare Rebs Gaming, Halo Infinite è rientrato in posizioni piuttosto alte della classifica dei global top seller nelle ultime settimane, con ottimi risultati raggiunti anche con le armature ispirate ai flood giunte con l'avvio della Stagione 4.

Nel frattempo, restiamo anche in attesa dell'arrivo del pacchetto Halo 3 Refueled che aggiunge 8 mappe tratte da Halo 3 all'interno di Halo Infinite, con lancio previsto per il 14 novembre 2023.