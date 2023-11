Starfield: primi video confronti con NVIDIA DLSS mostrano già miglioramenti rispetto a FSR

Con l'applicazione di frame generation , il salto in avanti del frame-rate è notevole rispetto all'uso di FSR 2.2, ma anche senza questa tecnologia, l'applicazione del "semplice" DLSS 3.5 si dimostra molto efficace, con una maggiore pulizia dell'immagine e comunque un incremento variabile ma sempre presente in termini di performance.

Con l'update in beta disponibile da oggi, arrivano i primi video confronti su Starfield , usando NVIDIA DLSS 3.5 rispetto ad AMD FSR 2.2 che era finora la soluzione standard prevista per il gioco al lancio su PC, e i miglioramenti sembrano piuttosto evidenti.

Sembrano emergere già dei miglioramenti

C'è da dire che la configurazione di prova non è cosa da poco, trattandosi di un PC con Intel i7 10700F come CPU e NVIDIA RTX 4080 come GPU, ma non è nemmeno delle più esclusive.

Il semplice uso del DLSS 3.5 porta un vantaggio di circa il 5-10% in termini di performance, ma il delta aumenta nel caso in cui si applichi anche il sistema di frame generation.

In base a quanto è possibile vedere, sembra che la patch ufficiale di Bethesda abbia generalmente risultati migliori rispetto anche a quella non ufficiale uscita in precedenza. Vediamo poi come si comporterà la versione definitiva dell'update non appena verrà messa a disposizione.