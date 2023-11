Starfield: update 1.8.83 disponibile, con DLSS in beta e tanti miglioramenti

L'atteso update 1.8.83 di Starfield è infine disponibile da oggi, e porta con sé diversi miglioramenti per la versione PC e Xbox Series X|S, oltre alla parte di aggiornamento in beta per Steam con il supporto a DLSS.

Come era stato già preannunciato la scorsa settimana, il nuovo aggiornamento di Starfield si presenta decisamente interessante anche perché contiene una parte di novità inserite in un pacchetto beta che comprendono anche il supporto a NVIDIA DLSS, la tecnologica grafica assente al lancio e il cui inserimento ufficiale inizia da oggi.

Sul fronte delle performance e della stabilità, la patch 1.8.83 sistema vari problemi emersi con Starfield, in particolare alcune ottimizzazioni su specifiche GPU per quanto riguarda il PC, oltre a un miglioramento nel modello di threading del renderer che dovrebbe migliorare il carico di lavoro sulla CPU, oltre a vari altri aggiustamenti per migliorare stabilità e performance.