PlayStation Store: vediamo i giochi PS5 e PS4 più scaricati a ottobre 2023

Dopo il titolo Insomniac Games, sul podio di entrambe le classifiche regionali per PS5 troviamo Assassin's Creed Mirage, mentre anche EA Sports FC 24 risalta, cosa non così scontata per il mercato nord americano, dove invece si è piazzato quarto appena sotto l'immancabile Madden NFL 24.

Sony ha pubblicato il classico resoconto mensile dei giochi PS5 e PS4 più scaricati nel mese di ottobre 2023 da PlayStation Store , dimostrando come Marvel's Spider-Man 2 sia il titolo con più download sia in Europa che in USA, oltre ad altre informazioni interessanti.

Risultati deludenti per Alan Wake 2 in nord America?

Le classifiche, come riportate sul forum NeoGAF

Il risultato che può fare discutere è quello di Alan Wake 2: sebbene sia quinto in Europa, risulta infatti fuori dalla top ten in USA, piazzatosi in posizione 11.

È vero che è uscito praticamente alla fine del mese, ma un risultato migliore era auspicabile, considerando anche che è stato distribuito solo in formato digitale, dunque non può contare su vendite in formato fisico.

Allo stesso modo, anche Baldur's Gate 3 dimostra un notevole calo rispetto al mese precedente in cui era risultato secondo, finendo dodicesimo nella classifica USA/Canada e ottavo in quella europea, anche questo presente solo in formato digitale su PS5.

PS4 non può contare su Marvel's Spider-Man 2 e presenta classifiche più in linea con la tradizione, con Red Dead Redemption 2 tornato in vetta in Nord America e l'immancabile EA Sports FC 24 primo in Europa, mentre Minecraft si afferma in seconda posizione in entrambi i mercati.